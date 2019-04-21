Як голосують політики у другому турі президентських виборів-2019

Хто з екс-кандидатів у президенти та політичної еліти прийшов проголосувати у другому турі: фото
О 8 ранку 21 квітня по всій Україні відкрились виборчі дільниці. Однією із перших політикинь прийшла віддати свій голос на президентських виборах у другому турі виконувачка обов'язків мінестерки охорони здоров'я Уляна Супрун.
Вона закликала українців відповідально поставитись до голосування та прийти зробити свій вибір.
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"Хто рано встає – той голосує без черг. Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов'язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори!" – написала Супрун у своєму Twitter.
Також вже встиг віддати свій голос предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Як і міністерка, він закликав робити свій вибір відповідально.
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