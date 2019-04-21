Перед голосуванням Порошенко приїхав у церкву: відео

Чинний гарант і кандидат у президенти Петро Порошенко разом з родиною перед голосуванням на виборчій дільниці приїхав до церкви на божественну літургію з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим.

"Сердечно вітаю з благословенним святом Воскресінням Христовим усіх, хто святкує його за григоріанським календарем. Нехай у кожній українській оселі панують мир, злагода та благополуччя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!", – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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На виборчій дільниці у Будинку офіцерів Петра Порошенка очікують о 12:15.

А от інший кандидат на посаду глави держави Володимир Зеленський вже встиг проголосувати у Києві. Проте без інцидентів не обійшлось. Одна з активісток Femen зустріла кандидата у президенти на місці із криками: "Досі ґвалтувати країну".