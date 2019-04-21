"Досить ґвалтувати країну": активістка Femen зустріла Зеленського перед виборчою дільницею
В Україні триває голосування у другому турі президентських виборів. Так, один із кандидатів на пост глави держави Володимир Зеленський встиг проголосувати у Києві. На вході перед дільницею його зустріла оголена активістка Femen.
Так, на шляху на виборчу дільницю охорона обступила Володимира Зеленського кордоном.
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Попри це одна з активісток Femen зустріла кандидата у президенти на місці із криками: "Досі ґвалтувати країну".
Оголена активістка Femen зустріла Зеленського на вході перед дільницею//фото – РБК-Україна
Попри це Зеленський разом із дружиною Оленою пройшов на дільницю та проголосував у другому турі президентських виборів. Він сказав, що у ніч перед другим туром голосування не спав, проте об 11-й вже був на дільниці. Також він привітав українців із Вербною неділею.
Зеленський проголосував у другому турі: відео 24 каналу