"Хватит насиловать страну": активистка Femen встретила Зеленского перед избирательным участком

В Украине продолжается голосование во втором туре президентских выборов. Так, один из кандидатов на пост главы государства Владимир Зеленский успел проголосовать в Киеве. На входе перед участком его встретила обнаженная активистка Femen.

Так, на пути на избирательный участок охрана обступила Владимира Зеленского заслоном.

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Несмотря на это, одна из активисток Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".

Обнаженная активистка Femen встретила Зеленского на входе перед участком//фото – РБК-Украина

#Femen activist spotted protesting near the polling station, where Zelenskiy is about to vote. She is against Zelenskiy. But can't normally explain why. #UkraineElections2019 pic.twitter.com/hnjavkibHi — Nika Melkozerova (@VeraSudakova345) 21 апреля 2019 г.

Zelensky y su esposa Yelena han votado en la Academia Naval, en Héroes de Estalingrado.

Una activista de Femen ha reclamado la protección de la cultura ucrania. "Parad de violar nuestro país", ha dicho. Ha estado un rato y se ha retirado discretamente. https://t.co/47puE9k6N5 pic.twitter.com/sAfcVzU8Dm — ????? ??ℎ??????? (@mrsahuquillo) 21 апреля 2019 г.

Несмотря на это Зеленский вместе с женой Еленой прошел на участок и проголосовал во втором туре президентских выборов. Он сказал, что в ночь перед вторым туром голосования не спал, но в 11 уже был на участке. Также он поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

Зеленский проголосовал во втором туре: видео 24 канала