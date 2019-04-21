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      "Хватит насиловать страну": активистка Femen встретила Зеленского перед избирательным участком

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      Зеленский проголосовал на выборах
      Зеленский проголосовал на выборах / Левый берег

      В Украине продолжается голосование во втором туре президентских выборов. Так, один из кандидатов на пост главы государства Владимир Зеленский успел проголосовать в Киеве. На входе перед участком его встретила обнаженная активистка Femen.

      Так, на пути на избирательный участок охрана обступила Владимира Зеленского заслоном.

      Читайте также: Кто из экс-кандидатов в президенты и политической элиты пришел проголосовать во втором туре: фото

      Несмотря на это, одна из активисток Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".

      Обнаженная активистка Femen встретила Зеленского на входе перед участком//фото – РБК-Украина

      Несмотря на это Зеленский вместе с женой Еленой прошел на участок и проголосовал во втором туре президентских выборов. Он сказал, что в ночь перед вторым туром голосования не спал, но в 11 уже был на участке. Также он поздравил украинцев с Вербным воскресеньем.

      Зеленский проголосовал во втором туре: видео 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
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