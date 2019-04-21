Перед голосованием Порошенко приехал в церковь: видео

Действующий гарант и кандидат в президенты Петр Порошенко вместе с семьей перед голосованием на избирательном участке приехал в церковь на божественную литургию по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим.

"Сердечно поздравляю с благословенным праздником Воскресением Христовым всех, кто празднует его по григорианскому календарю. Пусть в каждом украинском доме царят мир, согласие и благополучие. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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На избирательном участке в Доме офицеров Петра Порошенко ожидают в 12:15.

А вот другой кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский уже успел проголосовать в Киеве. На входе перед участком его встретила обнаженная активистка Femen. Однако без инцидентов не обошлось. Одна из активисток Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".