Как голосуют украинцы на выборах президента: яркие фото
Украинцы выбирают нового президента во втором туре выборов 21 апреля и активно делятся в соцсетях кадрами из избирательных участков. Многие пришли голосовать в вышиванках, с национальной символикой, ивой и детьми.
В первой половине дня уже успели проголосовать кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский, а также ряд других украинских политиков.
Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало
24 канал собрал самые яркие и интересные фото голосования из социальных сетей, которыми делятся украинцы.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры30 декабря 2013 , 13:13 100
В Киеве решили ремонтировать улицы по одной, начали с Леонтовича26 августа 2018 , 10:07