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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Другий тур виборів президента: дата і прогнози

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      Вибори 2019 Україна другий тур - дата і прогнози на други тур виборів 2019
      Коли другий тур виборів в Україні? / 24 канал

      Другий тур президентських виборів-2019 в Україні відбудеться у квітні, якщо у першому турі ніхто з кандидатів не набере понад 50%+1 голосів. Соціологічні дослідження показують, що українці не мають абсолютного фаворита.

      Дата першого і другого туру виборів

      Перший тур виборів пройде 31 березня. Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00. Одразу після закриття дільниць екзит-поли оголосять результати своїх опитувань.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Офіційні результати виборів з’являтимуться на сайті ЦВК поступово, за результатами підрахунку голосів. Остаточні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості голосів виборців (а це 50% + 1), буде прийнято рішення про проведення другого туру. Він має відбутися у неділю, 21 квітня. А вже до 1 травня ЦВК має назвати ім’я нового президента України.

      Коли другий тур виборів
      Вибори президента 2019: головні дати

      Прогнози на другий тур виборів

      Соціологічна група "Рейтинг" змоделювала різні ситуації у другому турі. За результатами опитування, проведеного з 9 по 15 березня 2019 року, якщо у другий тур пройдуть Тимошенко і Порошенко, переможе перша (28% проти 19%). Водночас, Зеленський тримає першість у парі з Порошенком (39% проти 19%), з Тимошенко (35% проти 22%) та з Гриценком (34% проти 26%). В опитуванні взяли участь 2500 респондентів, віком 18 років і старші. Статистична похибка дослідження – не більше 2%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      Матеріали, які варто почитати перед виборами президента:
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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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