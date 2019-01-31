Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова провели соціологічне дослідження щодо рейтингу кандидатів у президенти. У той же день соціологічна група "Рейтинг" теж оприлюднила результати опитування серед громадян України.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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Рейтинг кандидатів у президенти України 2019

Відповідно до даних соціологічних компанії – "Социс"; КМІС і Центр Разумкова цілком впевнені, що підуть голосувати 31 березня, – 50,9% опитаних, а 30,9% – скоріше впевнені в цьому.

Серед тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором, 23% підтримують шоумена й актора Володимира Зеленського. Ще 16,4% виборців проголосували б за Петра Порошенка, а 15,7% – за Юлію Тимошенко.

У першу 5-ку також увійшов представник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (9,3%) та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (8,1%).

За лідера "радикалів" Олега Ляшка готові проголосувати 6,7% громадян.



Рейтинг соціологічних компанії – "Социс"; КМІС і Центр Разумкова

При цьому 20,5% українців вважають, що на президентських виборах у 2019 році переможе Петро Порошенко. 19,9% впевнені у перемозі Юлiї Тимошенко, і лише 10,8% опитаних вірять у перемогу Володимира Зеленського.

Опитування провели з 16 по 29 січня 2019 року. Всього опитали 11 000 респондентів.

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Соціологічна група "Рейтинг" також опублікувала результати опитування щодо президентських виборів у 2019 році.

44% опитаних взяли б участь у виборах найближчого часу, 35% – "скоріше так", а 10% – "точні ні". Ще 11% важко відповісти, або "скоріше ні".



Дані соціологічної групи "Рейтинг"

Відповідно до результатів опитування 14,1% громадян України підтримують Володимира Зеленського. Трохи відстає у рейтингу Юлія Тимошенко – 13,1%. Ще 10,8% українців підтримують кандидатуру Петра Порошенка.



Рейтинг соціологічної групи "Рейтинг"

У першу 5-ку також увійшли Юрій Бойко (7,5%) та Анатолій Гриценко (6,1%). Олега Ляшка підтримують 5,2% громадян України.

Володимира Зеленського підтримують найбільша кількість опитуваних з Києва, Півдня та Сходу країни.

Юлію Тимошенко підтримали респонденти з Центру та Півночі України, а Петро Порошенко найбільшу кількість прихильників має на Західній України.

На думку опитуваних наступним президентом України стане Юлія Тимошенко (21,1%). Ще 15,5% впевнені у перемозі Петра Порошенка, а 9,3% вважають, що президентом буде Володимир Зеленський.

При цьому не проголосують за Петра Порошенка за жодних обставин 47,9% і 31,1% за Юлію Тимошенко. 23,3% точно не підтримають Юрія Бойка та 21,7% Арсенія Яценюка.

Опитування провели з 16 по 24 січня 2019 року. Всього опитали 6 000 респондентів.