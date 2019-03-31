За кого голосуватимуть українці в другому турі: прогноз експерта

За результатами екзит-полу, Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. За кого голосуватимуть українці і яка буде явка – у ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

За словами експерта, думки виборців розділяться під час другого туру президентських виборів.

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"Частина скаже, що мій кандидат не пройшов, то я не йду голосувати. Інші ж частина, яка буде проти влади, будуть голосувати не за Зеленського, а проти Порошенка, однак, в результаті за Зеленського. Ще інша частина буде голосувати не за Порошенка, а проти Зеленського", – сказав Солонтай.

Він також додав, що явка виборців у другому турі буде нижчою.

"Ми вже мали багато випадків, коли в Україні був другий тур. Ми бачимо, що частина виборців у другому турі, які незадоволені результатами першого, не хочуть йти голосувати. Явка буде меншою, якщо не буде протистоянь і зіткнень", – наголосив гість студії.





Результати екзит-полу станом на 18.00 годину

Що таке екзит-пол?Це анонімне опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування. Мета екзит-полів – прогнозування результатів голосування до оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Це ще й додатковий фактор контролю за проведенням виборів. Якщо розбіжність між даними екзит-полу та результатами підрахунку ЦВК перевищить 4,5% – це вже сигнал про фальсифікації на виборах.