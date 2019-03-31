За кого будут голосовать украинцы во втором туре: прогноз эксперта
По результатам экзит-пола, Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов. За кого будут голосовать украинцы и какая будет явка – в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.
По словам эксперта, мнения избирателей разделятся во время второго тура президентских выборов.
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"Часть скажет, что мой кандидат не прошел, потому я не иду голосовать. Другая же часть, которая будет против власти, будет голосовать не за Зеленского, а против Порошенко, однако, в результате за Зеленского. Еще другая часть будет голосовать не за Порошенко, а против Зеленского", – сказал Солонтай.
Он также добавил, что явка избирателей во втором туре будет ниже.
"Мы уже имели много случаев, когда в Украине был второй тур. Мы видим, что часть избирателей во втором туре, которые недовольны результатами первого, не хотят идти голосовать. Явка будет меньше, если не будет противостояний и столкновений", – подчеркнул гость студии.
Результаты экзит-пола по состоянию на 18.00 час
Что такое экзит-пол? Это анонимный опрос избирателей, который проводится социологическими службами на выходе с избирательных участков в день голосования. Цель экзит-полов – прогнозирование результатов голосования до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов. Если расхождение между данными экзит-пола и результатами подсчета ЦИК превысит 4,5% – это уже сигнал о фальсификациях на выборах.
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