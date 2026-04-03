Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны, в комментарии 24 Каналу опроверг распространенную СМИ информацию о том, что ТЦК получают адреса и телефоны граждан через Резерв+. Он отметил, что ТЦК не получают дополнительных данных из-за самого факта входа в приложение.

Кто написал, что ТЦК получает адреса и телефоны граждан через Резерв+?

СМИ подхватили ответ на портале "Юристы.UA". Александр из Киева спрашивал, какие данные получит о нем государство, если он установит Резерв+ и войдет через него.

Адвокат Юрий Айвазян заявил, что сам по себе факт авторизации в приложении Резерв+ не является анонимным действием, поскольку такой доступ осуществляется путем электронной идентификации, а сведения в приложении отображаются из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

После первичного входа и подтверждения или уточнения данных в Реестр передаются, в частности, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Поэтому, с юридической точки зрения, вход в Резерв+ является электронным взаимодействием лица с собственной записью в Реестре,

– пояснил он.

Некоторые СМИ подали ответ Айвазяна, что после входа в Резерв+ ТЦК получит адреса и телефон гражданина. Сергей Ильин опроверг это.

Резерв+ не собирает новые данные "для ТЦК", а лишь отображает уже имеющуюся информацию из государственных реестров. В то же время приложение не является анонимным из-за своего назначения, поскольку это государственный сервис, который работает с военным учетом и данными из реестра военнообязанных. Авторизация происходит через BankID. ТЦК не получают дополнительных данных из-за самого факта входа в приложение,

– заявил он в комментарии 24 Каналу.

Ильин уточнил, что "анонимного режима" нет, потому что это персонализированный государственный сервис. Однако никакого "дополнительного доступа" к контактам гражданина через вход не возникает.

