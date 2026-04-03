Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны, в комментарии 24 Каналу опроверг распространенную СМИ информацию о том, что ТЦК получают адреса и телефоны граждан через Резерв+. Он отметил, что ТЦК не получают дополнительных данных из-за самого факта входа в приложение.
Кто написал, что ТЦК получает адреса и телефоны граждан через Резерв+?
СМИ подхватили ответ на портале "Юристы.UA". Александр из Киева спрашивал, какие данные получит о нем государство, если он установит Резерв+ и войдет через него.
Адвокат Юрий Айвазян заявил, что сам по себе факт авторизации в приложении Резерв+ не является анонимным действием, поскольку такой доступ осуществляется путем электронной идентификации, а сведения в приложении отображаются из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
После первичного входа и подтверждения или уточнения данных в Реестр передаются, в частности, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Поэтому, с юридической точки зрения, вход в Резерв+ является электронным взаимодействием лица с собственной записью в Реестре,
– пояснил он.
Некоторые СМИ подали ответ Айвазяна, что после входа в Резерв+ ТЦК получит адреса и телефон гражданина. Сергей Ильин опроверг это.
Резерв+ не собирает новые данные "для ТЦК", а лишь отображает уже имеющуюся информацию из государственных реестров. В то же время приложение не является анонимным из-за своего назначения, поскольку это государственный сервис, который работает с военным учетом и данными из реестра военнообязанных. Авторизация происходит через BankID. ТЦК не получают дополнительных данных из-за самого факта входа в приложение,
– заявил он в комментарии 24 Каналу.
Ильин уточнил, что "анонимного режима" нет, потому что это персонализированный государственный сервис. Однако никакого "дополнительного доступа" к контактам гражданина через вход не возникает.
А будут ли повестки через Резерв+ и Дию?
Эту информацию распространили в медиа. Однако в Минобороны 24 Каналу сказали, что законодательство Украины не имеет никаких нормативных оснований для того, чтобы формировать повестки и отправлять их электронно. В Резерв+ не запланировано никакого технического обновления, которое могло бы обеспечить отправку и получение электронных повесток.
В Дии тоже отреагировали на заявления в прессе. Там отметили, что команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем.