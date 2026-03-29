Доставить человека в ТЦК может только полиция при наличии определенного правонарушения. Об этом сообщили в "РБК-Украина".
При каких обстоятельствах человека можно доставить в ТЦК?
Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, что отсутствие отсрочки не является поводом для немедленного задержания и доставки в ТЦК.
Принудительная доставка в таком случае незаконна. Полиция (а не ТЦК самостоятельно) имеет право на административное задержание и принудительную доставку в ТЦК исключительно при наличии определенных оснований,
– отметил юрист.
На каких основаниях полиция может задержать и доставить человека в ТЦК:
- совершение административного правонарушения в сфере воинского учета;
- пребывание в розыске ТЦК;
- отсутствие военно-учетного документа во время проверки;
- отказ получить повестку в присутствии полицейского.
Лобунько отметил, что если человек имеет "чистый" Резерв+ (без отметок о нарушении или розыске), предъявляет документы и не совершал правонарушений, оснований для его задержания нет.
По словам юриста, единственный законный способ вызова – вручение повестки. Он добавил, что проверка документов является законной процедурой, но она не всегда должна завершаться поездкой в территориальный центр комплектования.
Что известно об инцидентах с работниками ТЦК?
Бывший политзаключенный Владимир Балух утверждает, что был задержан и избит военными ТЦК, которые силой доставили его в отделение.
Жительница Одессы заявила, что ее семью силой затащили в микроавтобус военные, во время чего она и ребенок получили телесные повреждения. В Одесском ТЦК начали служебную проверку инцидента.
На Волыни задержали чиновника ТЦК за избиение 60-летнего мужчины во время попытки мобилизации, в результате чего пострадавший получил перелом руки и химические ожоги глаз.