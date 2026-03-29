Доставить человека в ТЦК может только полиция при наличии определенного правонарушения. Об этом сообщили в "РБК-Украина".

При каких обстоятельствах человека можно доставить в ТЦК?

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько объяснил, что отсутствие отсрочки не является поводом для немедленного задержания и доставки в ТЦК.

Принудительная доставка в таком случае незаконна. Полиция (а не ТЦК самостоятельно) имеет право на административное задержание и принудительную доставку в ТЦК исключительно при наличии определенных оснований,

– отметил юрист.

На каких основаниях полиция может задержать и доставить человека в ТЦК:

совершение административного правонарушения в сфере воинского учета;

пребывание в розыске ТЦК;

отсутствие военно-учетного документа во время проверки;

отказ получить повестку в присутствии полицейского.

Лобунько отметил, что если человек имеет "чистый" Резерв+ (без отметок о нарушении или розыске), предъявляет документы и не совершал правонарушений, оснований для его задержания нет.

По словам юриста, единственный законный способ вызова – вручение повестки. Он добавил, что проверка документов является законной процедурой, но она не всегда должна завершаться поездкой в территориальный центр комплектования.

