Адвокат Руслан Ружицкий объяснил 24 Каналу, что суды иногда отменяют приказы о мобилизации, хотя современная практика несколько усложнена.
Что делать если мобилизовали незаконно?
Если уже везут на полигон, то лучше уже ничего не делать. Если выскочить из буса – это уже будет считаться СЗЧ. Как адвокат, могу сказать, что человек получает возможность маневров, обосновав причину, почему его не стоит туда везти,
– сказал Ружицкий.
Однако если человек понимает, что это незаконно, тогда он может подать иск в суд об отмене приказа, отмене решения части о зачислении его в личный состав.
Однако, по словам адвоката, с этим сейчас трудно, потому что ранее Верховный Суд использовал неудачное слово “необратимая” мобилизация. Теперь суды начали это слово использовать и говорить, что все, если мобилизовали, то уже ничего не сделаешь. Однако есть практика, что отменяют приказ.
"Здесь есть разные ситуации. Если по состоянию здоровья человек непригоден, то здесь другая процедура – обжаловать ВВК, идти на новое ВВК, получать заключение о непригодности и уже тогда будут увольнять по состоянию здоровья. Если человек имел отсрочку или бронирование и его мобилизовали, тогда обратиться к адвокату и дальше суд", – объяснил Ружицкий.
Важно! С 1 апреля стартуют изменения по мобилизации в Украине. В Минобороны уже опровергли то, что повестки будут присылать электронно, апеллируя к тому, что для этого нет ни технических, ни законодательных условий.
Что еще известно о мобилизации в Украине?
- ТЦК не имеют права длительное время удерживать человека, иначе это может расцениваться как незаконное ограничение свободы.
- Должностному лицу ТЦК с Волыни, который пытался мобилизовать 60-летнего мужчину, сообщили о подозрении в нанесении умышленных телесных повреждений. У пострадавшего зафиксировали перелом руки и химические ожоги глаз.
- Кабмин расширил критерии отнесения предприятий к критически важным для обеспечения потребностей ВСУ. В перечень включили компании, занимающиеся перечнем военных грузов и ремонтом военной техники и вооружения.