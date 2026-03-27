Такое заявление прозвучало на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 27 марта, передает Суспільне.
К теме Иначе это незаконно: на какое время могут задержать военнообязанного: как можно задержать
Что Балух рассказал об инциденте с ТЦК?
19 марта Владимир Балух пришел в Печерский райотдел. Позже на выходе правоохранители сообщили, что он в розыске, и предложили проехать в ТЦК.
По его словам, он отказался из-за запланированного судебного заседания по делу Червинского, после чего его якобы силой задержали и доставили в Шевченковское отделение ТЦК.
Меня просто скрутили и забросили в бусик,
– сказал бывший политзаключенный.
Он добавил, что на мужчинах, которые его задерживали, не было опознавательных знаков.
А уже в отделении ТЦК, как утверждает Балух, к нему применили силу, в частности одели наручники, изъяли телефоны и удерживали в помещении, похожем на камеру. В общем мужчина провел в ТЦК 21 час.
"Избиение произошло в 21:00. Я просил, чтобы дали телефон. Там висит информация, что в 21:00 можно пользоваться телефоном. Мне с хамством и на русском отвечали, после третьего раза я его послал", – рассказал Балух.
Он также заявил, что имеет пожизненное удостоверение инвалидности второй группы, однако отсрочку от мобилизации не оформлял. Адвокаты мужчины подали заявления в полицию о его незаконном задержании в ТЦК.
Справочно! Балух – крымчанин, известен проукраинской позицией: после установки флага Украины на своем доме его задержали российские силовики, а в 2016 году осудили в Крыму. В 2019-м он вернулся в Украину в рамках обмена пленными.
Как реагировали в ТЦК и в полиции?
В Киевском ТЦК ранее подтвердили факт доставки мужчины в участок и направление на ВВК, но отрицали любое насилие или нарушение.
Там объяснили, что в реестрах не было данных о его плену или отсрочке, поэтому он подлежал мобилизации. По их версии, Балух сам затягивал прохождение комиссии, а впоследствии процесс остановили.
Инцидент проверяет полиция Киева. Так, у Балуха уже взяли показания, а следователи выясняют обстоятельства, в частности информацию о возможном избиении.
Другие конфликты с ТЦК: какие подробности?
Ветеран из Днепра по имени Андрей заявил, что в январе его якобы похитили и избили люди, которых он связывает с ТЦК. По его словам, пятеро мужчин в форме и балаклавах напали на него и силой затащили в микроавтобус.
Андрей рассказал, что получил многочисленные травмы, лечился в медучреждении, а впоследствии решил уехать за границу из-за разочарования в действиях правоохранительных органов.
Ранее в Одесской области двое представителей ТЦК избили 27-летнего военного, который ранее вернулся из российского плена.