Какое наказание предусмотрено для военных ТЦК и СП?
По данным следствия, в начале декабря между двумя военнослужащими Пересыпского районного ТЦК и СП и 27-летним военным, который вернулся из российского плена, возникла ссора. Впоследствии она переросла в физическое насилие. Сотрудники ТЦК запихнули парня в авто и там избили. Судебно-медицинская экспертиза определила, что 27-летний пострадавший получил легкие телесные повреждения.
Одному из фигурантов объявили подозрение по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение, а другому – по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за побои или другие насильственные действия без причиненных телесных повреждений.
За такие правонарушения грозит наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.
Что известно об инциденте?
Инцидент произошел 4 декабря во время проверки военно-учетных документов в Одессе. Военнослужащие ТЦК напали на морского пехотинца, защитника Мариуполя – Романа Покидько. Они запихнули мужчину в авто и там избили, а затем во время движения выбросили его из машины на проезжую часть.
Впоследствии стало известно, что сотрудники центра комплектации в машине применили газ против "задержанного".
К правоохранителям обратился сам пострадавший – 27-летний военный, которого в июне 2025 года освободили из российского плена.
В Одесском областном ТЦК и СП подтверждали, что знают об инциденте и уже начали служебное расследование.