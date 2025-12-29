Про таке інформує 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

Дивіться також "Раптово знепритомнів": на Одещині у ТЦК помер чоловік

Яке покарання передбачено для військових ТЦК та СП?

За даними слідства, на початку грудня між двома військовослужбовцями Пересипського районного ТЦК та СП і 27-річним військовим, який повернувся з російського полону, виникла суперечка. Згодом вона переросла у фізичне насилля. Співробітники ТЦК запхали хлопця в авто й там побили. Судово-медична експертиза визначила, що 27-річний потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

Одному з фігурантів оголосили підозру за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, а іншому – за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за побої чи інші насильницькі дії без спричинених тілесних ушкоджень.

За такі правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Що відомо про інцидент?