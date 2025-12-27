Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість, передає 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
Що відомо про смерть чоловіка у ТЦК на Одещині?
Військовослужбовці негайно почали надавати чоловіку домедичну допомогу та викликали йому швидку. Вже за лічені хвилини лікарі прибули на місце події. Вони провели комплекс реанімаційних заходів. Однак, на жаль, військовозобов'язаного врятувати не вдалося.
За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.
Швидкість погіршення стану здоров'я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану.
Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП активно співпрацює з правоохоронцями для з'ясування всіх обставин інциденту.
Там нагадали, що повідомлення про нібито насильницьку смерть або тілесні ушкодження є непідтвердженими і поширювати їх передчасно не можна.
Що відомо про смерть Романа Сопіна у ТЦК Києва?
- 18 жовтня 43-річного Романа Сопіна зупинили для перевірки документів і відвезли до Подільського РТЦК, де він пройшов військово-лікарську комісію.
- 19 жовтня батькам повідомили, що він потрапив до лікарні з важкою травмою голови. 23 жовтня чоловік помер
- За даними поліції, чоловік впав і вдарився головою об бетон, перебуваючи на території військової частини 71 єгерської бригади. Представник ТЦК заявив, що падіння сталося через епілептичний напад, але адвокат зазначає, що свідок бачив конфлікт з іншою особою.
- Через шість днів після розголосу поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство, а очільник МВС Ігор Клименко взяв її під особистий контроль.
- Поліція вилучила відеозаписи з камер спостереження у Подільському ТЦК та СП в рамках досудового розслідування смерті Романа Сопіна.