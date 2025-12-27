Находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание, передает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Что известно о смерти мужчины в ТЦК в Одесской области?

Военнослужащие немедленно начали оказывать мужчине домедицинскую помощь и вызвали ему скорую. Уже через считанные минуты врачи прибыли на место происшествия. Они провели комплекс реанимационных мероприятий. Однако, к сожалению, военнообязанного спасти не удалось.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.

Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП активно сотрудничает с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Там напомнили, что сообщения о якобы насильственной смерти или телесных повреждениях являются неподтвержденными и распространять их преждевременно нельзя.

