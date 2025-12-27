Находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание, передает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Что известно о смерти мужчины в ТЦК в Одесской области?
Военнослужащие немедленно начали оказывать мужчине домедицинскую помощь и вызвали ему скорую. Уже через считанные минуты врачи прибыли на место происшествия. Они провели комплекс реанимационных мероприятий. Однако, к сожалению, военнообязанного спасти не удалось.
По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.
Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния.
Руководство Одесского областного ТЦК и СП активно сотрудничает с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Там напомнили, что сообщения о якобы насильственной смерти или телесных повреждениях являются неподтвержденными и распространять их преждевременно нельзя.
Что известно о смерти Романа Сопина в ТЦК Киева?
- 18 октября 43-летнего Романа Сопина остановили для проверки документов и отвезли в Подольский РТЦК, где он прошел военно-врачебную комиссию.
- 19 октября родителям сообщили, что он попал в больницу с тяжелой травмой головы. 23 октября мужчина умер
- По данным полиции, мужчина упал и ударился головой о бетон, находясь на территории воинской части 71 егерской бригады. Представитель ТЦК заявил, что падение произошло из-за эпилептического приступа, но адвокат отмечает, что свидетель видел конфликт с другим лицом.
- Через шесть дней после огласки полиция открыла дело по статье умышленное убийство, а глава МВД Игорь Клименко взял его под личный контроль.
- Полиция изъяла видеозаписи с камер наблюдения в Подольском ТЦК и СП в рамках досудебного расследования смерти Романа Сопина.