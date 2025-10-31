Досудебное следствие по делу Романа Сопина продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Как идет следствие по смерти Романа Сопина?
Продолжается досудебное расследование обстоятельств смерти Романа Сопина, которое квалифицировано по статье об умышленном убийстве. Адвокат семьи погибшего Александр Протас рассказал, что, по информации от одного из военнослужащих
Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, который сопровождал этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли требовали, или угрожали Роману. После того увидел, как тот лежит,
– говорит адвокат семьи Александр Протас.
В то же время такую информацию опроверг представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталий Силенко.
"Относительно конфликтных ситуаций никаких докладов по этому факту не было. С военнослужащим, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал, и начал биться в конвульсиях", – рассказал он.
Во врачебном свидетельстве о смерти зафиксировано закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние под оболочки и в вещество головного мозга, переломы свода и основания черепа.
Сейчас следствие должно выяснить, при каких именно обстоятельствах Сопин получил травму.
Свидетельство о смерти Романа Сопина / Скриншоты документов
Что известно о смерти мобилизованного в Киеве?
18 октября 43-летнего Романа Сопина остановили представители ТЦК для проверки документов. Затем мужчину отвезли в Подольский РТЦК, где он прошел ВЛК.
19 октября родителям Романа позвонили и сообщили, что их сын попал в больницу с тяжелой травмой головы.
По данным полиции, мужчина упал и ударился головой о бетонный пол. Это произошло, когда он находился на территории воинской части 71 егерской бригады.
Представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Соленко сказал, что Сопин упал в результате эпилептического приступа. Впрочем адвокат говорит, что один из свидетелей, который находился вместе с Романом, видел, что у него был с кем-то конфликт.
Только на 6-й день после огласки в соцсетях полиция Киева таки открыла дело по статье умышленное убийство. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что берет это дело под личный контроль.