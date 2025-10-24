23 октября Роман умер. Что говорят в ТЦК, какие подробности выяснил адвокат семьи погибшего, почему полиция не открыла уголовное производство, – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также "Как их сдержать?": в ТЦК объяснили силовые конфликты с гражданскими

Как Романа мобилизовали и когда попал в больницу?

Около полудня 18 октября к Роману Сопину подошли работники ТЦК, попросили проверить данные и проехать с ними. Мужчине разрешили позвонить родителям. Он попросил их привезти ему вещи на следующий день.

В ТЦК говорят, что Роман не оказывал сопротивления, а добровольно поехал в территориальный центр комплектования. То есть полиция его не задерживала. Также мужчина спокойно общался с представителями воинской части.

Был остановлен гражданин, который во время проверки документов только находился в розыске за нарушение воинского учета с декабря прошлого года. Это был господин Роман Собин. По прибытии совместной группы оповещения в ТЦК Подольского района, Роман Собин прошел военно-врачебную комиссию,

– рассказал представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Соленко.

На следующий день, 19 октября, родителям Романа – Ларисе и Олегу Сопиным – позвонили из больницы и сообщили, что у их сына закрытая черепно-мозговая травма, настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа.



Роман Сопин с родителями / фото 24 Канал, Дарина Трунова

Как мужчина травмировался: версия ТЦК

До сих пор ни родителям, ни адвокату не сообщили обстоятельства травмирования. Только сказали, что Роман упал.

Представитель воинской части сказал, что тоже этого не видел, я, конечно, скептически к этому отношусь. Потому что мы понимаем, человек 1982 года рождения жил, у него все было в порядке, он нигде не падала, никогда себе голову не разбивал. По крайней мере нет ни одной медицинской справки, что Роман мог просто идти и упасть, получить травму. Здесь внезапно какие-то люди забросили его в микроавтобус и через менее сутки он уже с черепно-мозговой травмой в больнице неотложной скорой помощи,

– отметил адвокат семьи погибшего Александр Протас.

Он узнал, что на момент падения он находился на территории воинской части 71 егерской бригады. Соответствующую информации сообщили в ТЦК Киева.

То есть, 18 октября Роману Сопину сообщили о проверке данных, в тот же день он попал в воинскую часть, а утром 19 октября мужчина оказался в больнице.

"Он был мобилизованным гражданином Украины, призванным на военную службу по мобилизации. Далее, находясь вместе с представителями воинской части и другими мобилизованными гражданами, он упал и начал биться в конвульсиях", – ответил представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Соленко.



Роман Сопин, который погиб после пребывания в ТЦК / фото 24 Канал, Дарья Трунова

По его словам, Роман упал головой о бетонный пол. Ему начали оказывать первую домедицинскую помощь и вызвали полицию. После того как полицейские отобрали объяснения свидетелей, событие квалифицировали как несчастный случай, потому что все подтвердили о том, что к Роману не применялись противоправные действия.

Однако адвокат говорит, что один из свидетелей, который находился вместе с Романом, видел, что у него был с кем-то конфликт. В то же время в ТЦК утверждают, что у Романа мог быть эпилептический приступ, хотя мужчина прошел ВВК и его признали здоровым.

Его падение было вызвано именно эпилептическим приступом. Он не смог контролировать свой опорно-двигательный аппарат, и поэтому упал,

– добавил представитель группы коммуникации Киевского городского ТЦК Виталий Соленко.

В результате травмы Роман впал в кому и уже не вышел из нее – 23 октября мужчина умер.

Почему сразу не открыли уголовное дело?

Полиция Подольского района дело сразу не открыла, ведь считала это несчастным случаем. Хотя адвокат говорит, что это особо тяжкий случай, поэтому дело нужно было открыть в течение 24 часов.

На 6-й день после огласки в соцсетях полиция Киева таки открыла дело по статье умышленное убийство.

"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь", – говорится в сообщении полиции.

На каком этапе расследование трагедии?

Нардеп Алексей Гончаренко увидел историю и обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко по расследованию.

"Пару дней назад после мобилизации погиб украинец – Роман Сопин. Национальная полиция Украины не регистрирует уголовное производство. Родители считают, что его там убили. Я прошу вас взять расследование этого дела на личный контроль и сообщить результаты", – сказал Гончаренко на заседании ВР.

Позже министр Клименко пообещал взять это дело под личный контроль и впоследствии сообщить результаты.

"Этот случай тщательно расследуется. Назначены экспертизы. В ближайшее время должны быть первые результаты вскрытия тела – эксперты должны дать заключение о причине смерти. Расследование в процессе", – сообщил Клименко.

Важно! Уже появились результаты судмедэкспертизы. По заключению, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено. Для того, чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться результатов гистологических исследований.

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины. Бюро уже направило соответствующие запросы.

Реакция 71 егерской бригады ДШВ на трагедию

Подольский ТЦК и СП в Киеве и 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ отреагировали на трагедию. В ТЦК подтвердили, что Роман Сопин 18 октября был мобилизован и после прохождения установленных процедур 19 октября его доставили в распределительный пункт и включили в состав команды для дальнейшего перемещения в 71 отдельную егерскую бригаду ДШВ ВС Украины.

Когда военные информировали его о службе, мужчине стало плохо – он потерял сознание, упал и ударился головой.

Это произошло на глазах многих свидетелей – военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, – говорится в заявлении.

Правоохранители опросили более 10 свидетелей в помещениях распределительного пункта и больницы. В результате опроса предварительно установлено, что мужчина потерял сознание, упал и ударился головой. Также не установлены факты, свидетельствующие о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении военнообязанного.

"По информации представителей военно-врачебной комиссии, все медицинские специалисты во время осмотра признали Романа Сопина пригодным к военной службе", – добавили в ТЦК.

Вечная память Роману Сопину. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье Сопиных.