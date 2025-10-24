23 жовтня Роман помер. Що кажуть у ТЦК, які подробиці з'ясував адвокат сім'ї загиблого, чому поліція не відкрила кримінальне провадження, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Романа мобілізували та коли потрапив до лікарні?

Близько опівдня 18 жовтня до Романа Сопіна підійшли працівники ТЦК, попросили перевірити дані та проїхати з ними. Чоловіку дозволили подзвонити батькам. Він попросив їх привезти йому речі на наступний день.

У ТЦК кажуть, що Роман не чинив спротиву, а добровільно поїхав до територіального центру комплектування. Тобто поліція його не затримувала. Також чоловік спокійно спілкувався з представниками військової частини.

Був зупинений громадянин, який під час перевірки документів лише перебував у розшуку за порушення військового обліку з грудня минулого року. Це був пан Роман Собін. Після прибуття спільної групи оповіщення до ТЦК Подільського району, Роман Собін пройшов військово-лікарську комісію,

– розповів представник групи комунікації Київського міського ТЦК Віталій Соленко.

Наступного дня, 19 жовтня, батькам Романа – Ларисі та Олегу Сопіним – зателефонували з лікарні й повідомили, що у їхнього сина закрита черепно-мозкова травма, настільки серйозна, що довелося невідкладно робити трепанацію черепа.



Роман Сопін з батьками / фото 24 Канал, Дарина Трунова

Як чоловік травмувався: версія ТЦК

Досі ані батькам, ані адвокату не повідомили обставини травмування. Лише сказали, що Роман упав.

Представник військової частини сказав, що теж цього не бачив, я але, звісно, скептично до цього ставлюся. Бо ми розуміємо, людина 1982 року народження жила, в неї все було гаразд, вона ніде не падала, ніколи собі голову не розбивала. Принаймні немає жодної медичної довідки, що Роман міг просто йти і впасти, отримати травму. Тут раптово якісь люди закинули його в мікроавтобус й через пів доби він вже з черепно-мозковою травмою в лікарні невідкладної швидкої допомоги,

– зазначив адвокат сім'ї загиблого Олександр Протас.

Він дізнався, що на момент падіння він передував на території військової частини 71 єгерської бригади. Відповідну інформації повідомили у ТЦК Києва.

Тобто, 18 жовтня Роману Сопіну повідомили про перевірку даних, того ж дня він потрапив у військову частину, а зранку 19 жовтня чоловік опинився в лікарні.

"Він був мобілізованим громадянином України, призваним на військову службу за мобілізацію. Далі, перебуваючи разом з представниками військової частини та іншими мобілізованими громадянами, він впав та почав битися у конвульсіях", – відповів представник групи комунікації Київського міського ТЦК Віталій Соленко.



Роман Сопін, який загинув після перебування у ТЦК / фото 24 Канал, Дарина Трунова

За його словами, Роман впав головою об бетонну підлогу. Йому почали надавати першу домедичну допомогу та викликали поліцію. Після того як поліціянти відібрали пояснення свідків, подію кваліфікували як нещасний випадок, тому що всі підтвердили про те, що до Романа не застосовувалися протиправні дії.

Проте адвокат каже, що один зі свідків, який перебував разом із Романом, бачив, що у нього був з кимось конфлікт. Водночас у ТЦК стверджують, що у Романа міг бути епілептичний приступ, хоча чоловік пройшов ВЛК і його визнали здоровим.

Його падіння було викликано саме епілептичним нападом. Він не зміг контролювати свій опорно-руховий апарат, і через це він впав,

– додав представник групи комунікації Київського міського ТЦК Віталій Соленко.

Внаслідок травми Роман впав в кому й вже не вийшов з неї – 23 жовтня чоловік помер.

Чому відразу не відкрили кримінальне провадження?

Поліція Подільського району справу одразу не відкрила, адже вважала це нещасним випадком. Хоча адвокат каже, що це особливо тяжкий випадок, тому провадження потрібно було відкрити протягом 24 годин.

На 6-й день після розголосу у соцмережах поліція Києва таки відкрила справу за статтею умисне вбивство.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу", – йдеться у повідомленні поліції.

На якому етапі розслідування трагедії?

Нардеп Олексій Гончаренко побачив історію та звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо розслідування.

"Пару днів тому після мобілізації загинув українець – Роман Сопін. Національна поліція України не реєструє кримінальне провадження. Батьки вважають, що його там вбили. Я прошу вас взяти розслідування цієї справи на особистий контроль і повідомити результати", – сказав Гончаренко на засіданні ВР.

Пізніше міністр Клименко пообіцяв взяти цю справу під особистий контроль й згодом повідомити результати.

"Цей випадок ретельно розслідується. Призначені експертизи. Найближчим часом мають бути перші результати розтину тіла – експерти мають надати висновок щодо причини смерті. Розслідування у процесі", – повідомив Клименко.

Важливо! Вже з'явилися результати судмедекспертизи. За висновком, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено. Для того, щоб зробити остаточні висновки, необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з'ясувати обставини смерті чоловіка. Бюро вже направило відповідні запити.

Вічна пам'ять Роману Сопіну. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Сопіних.