Відомо, що цей інцидент перебуває на особливому контролі правоохоронних органів. Перші результати судово-медичної експертизи показали, що смерть Романа Сопіна настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, передає 24 Канал.
Що відомо про розгляд трагедії у ДБР?
За вивчення обставин трагедії взялося також і Державне бюро розслідувань. У коментарі 24 Каналу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що бюро направило запити до Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку для перевірки дій працівників.
"Ці органи мають у найкоротший термін надати всю необхідну інформацію та матеріали, щоб ДБР могло ухвалити рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом", – пояснила Сапьян.
Нагадаємо, що раніше батьки Романа Сопіна подали заяву до ДБР, вимагаючи розслідування за статтями про умисне завдання тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі та службову недбалість.
Зауважимо, що 24 жовтня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті. Правоохоронці заявили, що опитали десятки свідків інциденту. Вони стверджують, що киянин впав на підлогу і травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.
Втім, родина загиблого не вірить у "нещасний випадок". За інформацією адвоката сім'ї, важка травма мобілізованого стала наслідком конфлікту.
Останні випадки смерті мобілізованих у ТЦК
- У Черкасах військовозобов'язаний помер у черзі на проходження ВЛК. У ТЦК кажуть, що в автобусі у чоловіка стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю та вдарився головою.
- У Борисполі раптово помер 43-річний чоловік під час проходження військово-лікарської комісії. За фактом його смерті слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про вбивство через необережність.
- Під час перебування на пункті збору 34-річному Віталію Сахаруку стало погано. Чоловіку викликали швидку. Медики діагностували смерть внаслідок серцевої недостатності.