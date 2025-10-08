Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Як помер чоловік?

До Черкаського ТЦК та СП 5 жовтня доставили чоловіка для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. Наступного дня в складі команди він був направлений для представлення військовозобов'язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру.

Перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК при багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю та вдарився головою,

– пояснили військові.

Після цього військовослужбовці викликали медиків. По прибуттю лікарів постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події, проводиться службове розслідування.

