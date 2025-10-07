Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Київщини.
Що відомо про смерть чоловіка, який проходив ВЛК у Борисполі?
Поліція отримала повідомлення про смерть чоловіка у понеділок, 6 жовтня.
Працівник приймального відділення Бориспільської лікарні повідомив, що померлому на території медзакладу раптово стало погано.
Попередньо встановлено, що на території лікарні раптово впав і зазнав тілесних ушкоджень 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося,
– йдеться у заяві поліції.
Свідки розповіли, що чоловік прибув до Борисполя, аби пройти військово-лікарську комісію.
За фактом його смерті слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про вбивство через необережність. Санкція передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Слідство у справі триває.
