Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Київщини.

Дивіться також У мережі писали, що чоловіка "викрали" на блокпосту у Києві: що каже поліція

Що відомо про смерть чоловіка, який проходив ВЛК у Борисполі?

Поліція отримала повідомлення про смерть чоловіка у понеділок, 6 жовтня.

Працівник приймального відділення Бориспільської лікарні повідомив, що померлому на території медзакладу раптово стало погано.

Попередньо встановлено, що на території лікарні раптово впав і зазнав тілесних ушкоджень 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося,

– йдеться у заяві поліції.

Свідки розповіли, що чоловік прибув до Борисполя, аби пройти військово-лікарську комісію.

За фактом його смерті слідчі розпочали досудове розслідування за статтею про вбивство через необережність. Санкція передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство у справі триває.

Інциденти за участі військовозобов'язаних