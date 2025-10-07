Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію України. Ймовірно, йдеться про інцидент, про який раніше розповідала скандальна українська акторка Олена Рєпіна.

Що розповіли про ситуацію на блокпості у Києві у поліції?

Патрульні поліцейські розповіли, що 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці було зупинено автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху – невиконання вимог дорожнього знаку 3.41 "Контроль".

Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв'язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з'ясування обставин, на що він добровільно погодився,

– зазначили правоохоронці.

Після цього на блокпост прибула жінка, яка представилася дружиною водія. За даними поліції, громадянка поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась.

"Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточення", – пояснили у патрульній поліції.

Стосовно чоловіка поліцейські зазначили, що, коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції, відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних. Тож жодного затримання чи "викрадення" не відбулося.

Ми розуміємо, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс. Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв.

Поліцейські показали, що відбувалося 5 жовтня ввечері на блокпості в Києві / Відео Патрульної поліції України

Що писала акторка Олена Рєпіна про ситуацію з її чоловіком на блокпості?