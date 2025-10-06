Перше відеозвернення скандальної акторки з'явилося увечері 5 жовтня. У ньому вона пожалілася, що її чоловіка забрав ТЦК, а їй погрожують надіти кайданки, передає 24 Канал.

Що відомо про епопею з нібито "викраденням" чоловіка Рєпіної?

З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Я хочу, щоб увесь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти і відвезли. З ним немає зв'язку,

– бідкалася Рєпіна.

Вона додала, що їй викликали швидку і не дозволяють зробити крок.

У другому відео акторка каже, що її везуть у психлікарню. "Можливо, мене вб'ють, як і мого чоловіка", – припускає жінка.

У третьому відео вона розповідає, що з пів другої ночі просиділа біля "псіхушки". Мовляв, десять кремезних чоловіків з автоматами жбурнули її, немов кошеня, у карету швидкої допомоги. Рєпіна плачеться, що з неї сміялися і знущалися. Коли вона зможе викликати таксі, то повернеться додому і спробує боротися за чоловіка.

Наступного дня вранці акторка опублікувала відео, у якому дякувала Богові та адвокату, завдяки, яким її чоловік їде додому.

Пізніше Рєпіна уточнила, що її чоловіка викрали не працівники ТЦК, а поліція на блокпосту житомирської траси. Правоохоронці нібито вимагали у чоловіка 8 тисяч доларів, а за відмову відправили його до ТЦК, а її – у психлікарню.

Чим "прославилася" Олена Рєпіна?