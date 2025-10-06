Перше відеозвернення скандальної акторки з'явилося увечері 5 жовтня. У ньому вона пожалілася, що її чоловіка забрав ТЦК, а їй погрожують надіти кайданки, передає 24 Канал.
Що відомо про епопею з нібито "викраденням" чоловіка Рєпіної?
З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Я хочу, щоб увесь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти і відвезли. З ним немає зв'язку,
– бідкалася Рєпіна.
Вона додала, що їй викликали швидку і не дозволяють зробити крок.
У другому відео акторка каже, що її везуть у психлікарню. "Можливо, мене вб'ють, як і мого чоловіка", – припускає жінка.
У третьому відео вона розповідає, що з пів другої ночі просиділа біля "псіхушки". Мовляв, десять кремезних чоловіків з автоматами жбурнули її, немов кошеня, у карету швидкої допомоги. Рєпіна плачеться, що з неї сміялися і знущалися. Коли вона зможе викликати таксі, то повернеться додому і спробує боротися за чоловіка.
Наступного дня вранці акторка опублікувала відео, у якому дякувала Богові та адвокату, завдяки, яким її чоловік їде додому.
Пізніше Рєпіна уточнила, що її чоловіка викрали не працівники ТЦК, а поліція на блокпосту житомирської траси. Правоохоронці нібито вимагали у чоловіка 8 тисяч доларів, а за відмову відправили його до ТЦК, а її – у психлікарню.
Чим "прославилася" Олена Рєпіна?
- Олена Рєпіна – 59-річна українська акторка театру і кіно.
- Найбільшу славу їй принесла роль у серіалі "Реальна містика" екпертки з чистоти Віри Іванівни.
- Станом на 2023 рік жінка проживала у Бучанському районі на Київщині.
- Вона має відверто проросійські та комуністичні погляди, активно підтримує УПЦ МП.
- У 2024 році Рєпіна втрапила у скандал, коли заявила, що "ненавидить Майдан". "Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість", – казала акторка.