Первое видеообращение скандальной актрисы появилось вечером 5 октября. В нем она пожаловалась, что ее мужа забрал ТЦК, а ей угрожают надеть наручники, передает 24 Канал.

Смотрите также В сети появилось видео с "мобилизацией" кота: как отреагировали в ТЦК

Что известно об эпопее с якобы "похищением" мужа Репиной?

Над мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи,

– жаловалась Репина.

Она добавила, что ей вызвали скорую и не позволяют сделать шаг.

Во втором видео актриса говорит, что ее везут в психбольницу. "Возможно, меня убьют, как и моего мужа", – предполагает женщина.

В третьем видео она рассказывает, что с половины второго ночи просидела у "психушки". Мол, десять крепких мужчин с автоматами швырнули ее, словно котенка, в карету скорой помощи. Репина плачется, что над ней смеялись и издевались. Когда она сможет вызвать такси, то вернется домой и попытается бороться за мужа.

На следующий день утром актриса опубликовала видео, в котором благодарила Бога и адвоката, благодаря, которым ее муж едет домой.

Позже Репина уточнила, что ее мужа похитили не работники ТЦК, а полиция на блокпосту житомирской трассы. Правоохранители якобы требовали у мужчины 8 тысяч долларов, а за отказ отправили его в ТЦК, а ее – в психбольницу.

Чем "прославилась" Елена Репина?