Отсюда и появились слухи о так называемой "мобилизации" четвероногого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.
Как в ТЦК прокомментировали инцидент с "мобилизацией" кота?
В ТЦК считают, что обвинения в их адрес относительно похищения и якобы "мобилизации" кота свидетельствуют о "тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества". А также означают, что вражеской пропаганде удалось осквернить сердцевину украинского сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления.
Мужчины в форме похитили кота: видео очевидцев
В ТЦК отмечают, что это худшее, что вообще могло произойти. Там отмечают, что как только в Украине объявили мобилизацию, кремлевская медиамашина включилась на полную. Они плевали и позорили ТЦК, ругались и пугали.
Но, разве они стерли наше сознание? Разве они отключили наше критическое мышление? Разве они превратили нас в стадо, для которого аббревиатура ТЦК стала жупелом только потому, что так захотели в Кремле?
В ТЦК отмечают, что оба мужчины на видео одеты в боевые рубашки, а уставом такая форма для военнослужащих центров комплектования не предусмотрена. Там добавляют, что неприязнь к ТЦК является исключительно враждебным нарративом и призывают уважать тех, кто обеспечивает защиту страны.
Конфликты с ТЦК: похожие случаи
- К сожалению, в Украине все чаще случаются конфликты между гражданскими и военнослужащими ТЦК. Один из них произошел во время плановой проверки документов 4 октября. Тогда в Киевском районе Одессы граждане заблокировали служебный транспорт военных ТЦК и СП.
- Зато в Волынской области вспыхнула ссора между работниками ТЦК и мужчинами, которые проходили проверку военных документов. Гражданские сопротивлялись военным, из-за чего те решили применить слезоточивый газ.
- Кроме этого, в сети распространили видео с девушкой, которая ночует под зданием ТЦК в Киеве из-за мобилизации своего мужа. Она находится под открытым небом, а прохожие пытаются помочь ей хотя бы лекарствами или теплыми словами.