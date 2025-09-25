Девушка утверждает, что ей больше некуда идти. Об этом сообщает 24 Канал.

Почему девушка ночует возле ТЦК?

Как пишут телеграмм-каналы, мужа девушки мобилизовали. Она ночует возле здания ТЦК уже 5 дней, лежит на асфальте под открытым небом и днем, и ночью. Отмечается, что люди иногда подходят к ней и пытаются помочь хотя бы лекарствами или теплыми словами.

Девушка ночует возле здания ТЦК в Киеве: видео очевидцев

Мобилизация в Украине: похожие скандальные случаи

  • Ранее в селе Сасов Золочевского района Львовской области мобилизовали мужчину, отец которого имеет инвалидность, поскольку мужчина не успел вовремя продлить отсрочку. Теперь без ухода остался прикован к постели из-за тяжелой болезни Иосиф Малицкий. Некому заботиться и о большом хозяйстве.

  • Тогда как в Волынской области недавно произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и мужчинами, которые проходили проверку военных документов. Работники предприятия сопротивлялись, поэтому военные решили применили слезоточивый газ.