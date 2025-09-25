Девушка утверждает, что ей больше некуда идти. Об этом сообщает 24 Канал.

Почему девушка ночует возле ТЦК?

Как пишут телеграмм-каналы, мужа девушки мобилизовали. Она ночует возле здания ТЦК уже 5 дней, лежит на асфальте под открытым небом и днем, и ночью. Отмечается, что люди иногда подходят к ней и пытаются помочь хотя бы лекарствами или теплыми словами.

Девушка ночует возле здания ТЦК в Киеве: видео очевидцев

Мобилизация в Украине: похожие скандальные случаи