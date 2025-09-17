Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители опубликовали соответствующее видео, которое обнаружили во время мониторинга соцсетей в среду, 17 сентября.
Задержали ли нарушителя?
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, который мог находиться в состоянии опьянения, не выполнил требование об остановке, двигаясь из города Збараж.
Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.
Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в Тернопольского районного управления полиции для выяснения обстоятельств. В конце концов, выяснилось, что за несколько часов до инцидента водитель, будучи пьяным, спровоцировал еще два ДТП.
Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области,
– говорится в сообщении.
Полиция задержала работника ТЦК: смотрите видео
Какое наказание грозит злоумышленнику?
Сейчас принимают решение о привлечении фигуранта к админответственности по статьям о:
- превышении установленных ограничений скорости движения, проезде на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушении других правил дорожного движения;
- нарушении правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств;
- оставлении места ДТП;
- управлении транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Кроме того, рассматривается вопрос задержания водителя и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины о сопротивлении работнику правоохранительного органа.
Инциденты с ТЦК: последние новости
- 16 сентября в Одессе во время проверки документов мужчина во время проверки документов напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП. Раненого доставили в медучреждение, а нападающий сумел убежать.
- Заместителя начальника Львовского областного ТЦК разоблачили на недостоверном декларировании имущества стоимостью более 6 миллионов гривен, которое он переписал на тещу. Речь идет о доме площадью 139 квадратных метров, земельный участок площадью 0,025 гектаров, а также автомобиль Mersedes, информацию о котором еще проверяют.
- 11 сентября в Черкассах группа оповещения ТЦК и СП задержала мужчину, который устроил конфликт с военнослужащими и ранил одного из них пакетом, в котором якобы был топор.