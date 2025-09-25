Дівчина стверджує, що їй більше немає куди йти. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому дівчина ночує біля ТЦК?

Як пишуть телеграм-канали, чоловіка дівчини мобілізували. Вона ночує біля будівлі ТЦК вже 5 днів, лежить на асфальті просто неба і вдень, і вночі. Зазначається, що люди інколи підходять до неї та намагаються допомогти хоча б ліками чи теплими словами.

Дівчина ночує біля будівлі ТЦК у Києві: відео очевидців

