Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads Мусіної. Вона розповіла, що вже завершила підготовчий процес і 9 грудня офіційно подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Читайте також Хто така Сабіна Мусіна та чому її ім'я опинилось у центрі скандалу

Я одразу свідомо обрала правильний шлях – правовий. Розуміючи, що час йде проти мене. За версією соцмереж усе виглядає просто: зранку – кава, між постами в Threads та відео на ютуб – пишемо позов, потім, не поспішаючи, їдемо до суду, подаємо заяву і десь за 5 хвилин до закриття отримаємо рішення,

– йдеться у дописі Сабіни Мусіної.

Однак бізнесвумен підкреслила, що насправді до позову потрібно ретельно готуватися. За словами жінки, роботи було багато. Підготовка тривала три місяці, до неї були залучені адвокати, фінансисти, експерти та нотаріуси.

Протягом цього часу спеціалісти збирали матеріали та факти, аби спростувати публічний наклеп, а Сабіна пройшла незалежні судові експертизи. Бізнесвумен зазначила, що "в суді мають говорити не заголовки, а докази".

На улюблене питання: "Звідки гроші?" відповіла суду – єдиному джерелу, якому я мала це зробити. Просто це була найлегша відповідь, на пошук якої моєму бухгалтеру знадобилось 2 години між прогулянками з дитиною,

– розповіла вона.

Мусіна подякувала людям за розуміння, підтримку, свідомість і за те, що "не піддалися чужим маніпуляціям і наклепам". Бізнесвумен також висловила вдячність тим, хто сумнівався, а не робив висновки завчасно.

Сабіна зазначила, що й надалі інформуватиме про перебіг подій.

Що цьому передувало?