Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Мусиной. Она рассказала, что уже завершила подготовительный процесс и 9 декабря официально подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Я сразу сознательно выбрала правильный путь – правовой. Понимая, что время идет против меня. По версии соцсетей все выглядит просто: утром – кофе, между постами в Threads и видео на ютуб – пишем иск, потом, не спеша, едем в суд, подаем заявление и где-то за 5 минут до закрытия получим решение,

– говорится в заметке Сабины Мусиной.

Однако бизнесвумен подчеркнула, что на самом деле к иску нужно тщательно готовиться. По словам женщины, работы было много. Подготовка длилась три месяца, к ней были привлечены адвокаты, финансисты, эксперты и нотариусы.

В течение этого времени специалисты собирали материалы и факты, чтобы опровергнуть публичную клевету, а Сабина прошла независимые судебные экспертизы. Бизнесвумен отметила, что "в суде должны говорить не заголовки, а доказательства".

На любимый вопрос: "Откуда деньги?" ответила суду – единственному источнику, которому я должна была это сделать. Просто это был самый легкий ответ, на поиск которого моему бухгалтеру понадобилось 2 часа между прогулками с ребенком,

– рассказала она.

Мусина поблагодарила людей за понимание, поддержку, сознательность и за то, что "не поддались чужим манипуляциям и клевете". Бизнесвумен также выразила благодарность тем, кто сомневался, а не делал выводы раньше времени.

Сабина отметила, что и в дальнейшем будет информировать о ходе событий.

Что этому предшествовало?