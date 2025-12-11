Пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт Каменских. В комментариях под видео украинцы шутят над ней.
Настя Каменских и дальше пытается завоевать испанскую аудиторию, но, похоже, пока у нее это не очень получается. Певица опубликовала в тиктоке видео, которое в итоге стало вирусным, с рецептом закуски – фиников с маслом. В ролике знаменитость говорит на испанском языке, но в комментарии пришли украинцы.
Реакция сети на новое видео Каменских
- "Зашла в комментарии увидеть, сколько здесь испанцев, а тут все наши".
- "Позвонили из Испании и сказали, что это не их стыд".
- "Короче, я теперь поняла выражение "испанский стыд"".
- "Пожалуйста, не говори никому, что ты из Украины".
- "Даже не знаю, что отвратительнее: свалить в Россию, как Ани Лорак, или резко стать испанкой и с мужем делать вид, что в твоей стране нет войны".
- "На русском, испанском – главное, чтобы не на украинском! Это у них с Потапом такое отвращение к родному языку?"
Комментарии под видео Каменских / Скриншоты с тиктока
Заметим, что видео уже собрало более 460 тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев.
Для справки! Настя Каменских и Потап живут в Майами (США) и Барселоне (Испания). Сам Алексей заявлял, что приезжает и выезжает из Украины легально.
Недавно блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Настя и Потап продают свой дом под Киевом за 2 миллиона 2 тысячи долларов, ведь им не хватает денег. Сначала супруги сдавали его в аренду.
В какой скандал недавно попала Настя Каменских?
Напомним, в августе Настя Каменский попала в скандал. Дело в том, что на концертах в США она выполняла свой русскоязычный репертуар, в частности песни "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким".
Выступая в Майами, певица заявила, что "язык не имеет значения".
После этого украинский ювелирный бренд "Золотой Век" прекратил сотрудничество с Каменских. В команде певицы заявили, что она поддерживает решение компании.