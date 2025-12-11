Пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт Каменских. В комментариях под видео украинцы шутят над ней.

Не пропустите СМИ рассекретили, сколько Каменских потеряла после разрыва сотрудничества с "Золотым Веком"

Настя Каменских и дальше пытается завоевать испанскую аудиторию, но, похоже, пока у нее это не очень получается. Певица опубликовала в тиктоке видео, которое в итоге стало вирусным, с рецептом закуски – фиников с маслом. В ролике знаменитость говорит на испанском языке, но в комментарии пришли украинцы.

Реакция сети на новое видео Каменских

"Зашла в комментарии увидеть, сколько здесь испанцев, а тут все наши".

"Позвонили из Испании и сказали, что это не их стыд".

"Короче, я теперь поняла выражение "испанский стыд"".

"Пожалуйста, не говори никому, что ты из Украины".

"Даже не знаю, что отвратительнее: свалить в Россию, как Ани Лорак, или резко стать испанкой и с мужем делать вид, что в твоей стране нет войны".

"На русском, испанском – главное, чтобы не на украинском! Это у них с Потапом такое отвращение к родному языку?"

Комментарии под видео Каменских / Скриншоты с тиктока

Заметим, что видео уже собрало более 460 тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев.

Для справки! Настя Каменских и Потап живут в Майами (США) и Барселоне (Испания). Сам Алексей заявлял, что приезжает и выезжает из Украины легально.

Недавно блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Настя и Потап продают свой дом под Киевом за 2 миллиона 2 тысячи долларов, ведь им не хватает денег. Сначала супруги сдавали его в аренду.

В какой скандал недавно попала Настя Каменских?