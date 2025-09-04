Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Forbes.
Издание Forbes в публикации, которая доступна подписчикам, писало, что артистка могла получать от этого сотрудничества около 1 миллиона долларов в год. Точную сумму в компании не раскрывают, однако, по словам экспертов, которых цитирует издание, Настя Каменских "потеряла очень много денег".
Как известно, главной частью сотрудничества NK и "Золотого века" была большая наружная реклама: билборды с певицей стояли в большинстве городов Украины. Кроме того, Каменских участвовала в различных телевизионных и онлайн-кампаниях бренда.
Forbes рассекретил, сколько денег Насте Каменских могли платить за сотрудничество с "Золотым Веком" / Скриншот с сайта
Почему "Золотой Век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских?
- На концерте в Майами 22 августа певица заговорила к публике на русском и подчеркнула: мол, не так важно, на каком языке общаются люди, ведь единственный универсальный язык – это любовь. Кроме того, в концертной программе NK были и треки на русском.
- Выступление вызвало волну возмущения в соцсетях. На фоне критики ювелирный бренд "Золотой Век" сообщил о прекращении сотрудничества с певицей.
- Пресс-служба Каменских сообщила, что артистка с пониманием относится к решению бренда и благодарна за многолетнее сотрудничество. Команда NK заявила, что сейчас певица работает над новым испаноязычным альбомом в США.