Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Forbes.

Издание Forbes в публикации, которая доступна подписчикам, писало, что артистка могла получать от этого сотрудничества около 1 миллиона долларов в год. Точную сумму в компании не раскрывают, однако, по словам экспертов, которых цитирует издание, Настя Каменских "потеряла очень много денег".

Как известно, главной частью сотрудничества NK и "Золотого века" была большая наружная реклама: билборды с певицей стояли в большинстве городов Украины. Кроме того, Каменских участвовала в различных телевизионных и онлайн-кампаниях бренда.





Forbes рассекретил, сколько денег Насте Каменских могли платить за сотрудничество с "Золотым Веком" / Скриншот с сайта

Почему "Золотой Век" прекратил сотрудничество с Настей Каменских?