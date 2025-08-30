В сети поддержали бренд и поблагодарили его за позицию. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм "Золотого Века".

Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года,

– говорится в заметке.

Команда уже начала разрабатывать новую креативную концепцию. Обновленную рекламную кампанию представят в этом году.

Мы готовим идеи, которые сочетают эмоции, чувства и вдохновение, чтобы наши клиенты почувствовали "Золотой Век" по-новому,

– поделилась команда.

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди пишут, кто бы мог стать новым амбассадором бренда, среди них: ветеранки и военнослужащие, певицы Domiy, Jerry Heil, Алина Гросу, блогеры Саша Бо, Даша Квиткова и другие.

Елена Мандзюк : "Наконец-то это произошло. Наши улицы будут свободны от амбассадора "какая разница". Спасибо".

Что этому предшествовало?