У мережі підтримали бренд і подякували йому на позицію. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм "Золотого Віку".
Опираючись на цінності та принципи компанії "Золотий Вік", ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року,
– йдеться у дописі.
Команда вже почала розробляти нову креативну концепцію. Оновлену рекламну кампанію презентують цього року.
Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули "Золотий Вік" по-новому,
– поділилась команда.
Реакція мережі
У коментарях під дописом люди пишуть, хто б міг стати новою амбасадоркою бренду, серед них: ветеранки й військовослужбовиці, співачки Domiy, Jerry Heil, Аліна Гросу, блогерки Саша Бо, Даша Квіткова та інші.
- Олена Мандзюк: "Нарешті це сталося. Наші вулиці будуть вільні від амбасадора "какая разніца". Дякую".
- Катерина Тишкевич: "Дуже вдячна за швидку реакцію та свідому позицію бренду".
- Роман Бутурлакін: "Нарешті репутація в країні починає працювати. Це не може не радувати".
- Марія Гребенюк: "Дякую. Культура скасування в ділі. Це дуже чіткий та однозначний крок без "не все так однозначно".
Що цьому передувало?
"Золотий Вік" не назвав причину припинення співпраці з Настею Каменських, однак бренд ухвалив таке рішення на фоні нещодавніх скандалів, в які потрапила співачка.
У серпні Каменських була в турі США і виступила у трьох містах: Чикаго, Маямі й Нью-Йорку. У мережі почали з'являтися відео з одного з концертів, на яких вона співає російською мовою: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким". Так, артистку одразу розкритикували.
На концерті у Маямі Настя також зробила скандальну заяву, якою обурила українців: "Не важливо, якого кольору у тебе шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов. Яке найголовніше почуття у світі? Любов. Правда, Маямі?".
В інтерв'ю 2022 року Настя Каменських говорила, що більше не буде співати російськомовні треки. Та вже через два роки співачка заявила, що буде їх виконувати для тих, "хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову". Вона додала, що не бачить у цьому "нічого кримінального".