Відповідні відео зараз вірусяться у соціальних мережах, пише Show 24. Українців заява співачки обурила.

Під час виступу у Маямі Настя Каменських зі сцени заявила, що "мова не має значення". З публікою співачка спілкувалася російською.

Неважливого, якого кольору у тебе шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов. Яке найголовніше почуття у світі? Любов. Правда, Маямі?,

– сказала вона.

Заява Насті Каменських про мову: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що відео з Каменських почали активно поширювати вчора, 28 серпня, коли Україна була у скорботі. Річ у тім, що Росія масовано обстріляла Київ, вбивши 23 людей, серед яких діти.

Реакція мережі

У коментарях під відео користувачі критикують співачку через її заяву. Доки українці борються за свободу, захищають свою культуру, яку Росія роками намагається знищити, для Каменських "мова не має значення".

"Хай розкаже це українським полоненим, яких катують російською".

"Лободу до пари й до Лорак у Росію".

"Її для України більше не існує".

"О, Лорак також так починала: "Я несу любов".

"Ії та Потапу, може, не важливо, а мені дуже важливо. Бо маю велику любов до рідної мови й землі".

"То говори мовою любові, а не вбивств, терору і катувань".

Настя Каменських співала російською у США