Відповідні відео зараз вірусяться у соціальних мережах, пише Show 24. Українців заява співачки обурила.
Не пропустіть Настя Каменських нарвалась на критику через виступ російською у США
Під час виступу у Маямі Настя Каменських зі сцени заявила, що "мова не має значення". З публікою співачка спілкувалася російською.
Неважливого, якого кольору у тебе шкіра. Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов. Яке найголовніше почуття у світі? Любов. Правда, Маямі?,
– сказала вона.
Заява Насті Каменських про мову: дивіться відео онлайн
Зауважимо, що відео з Каменських почали активно поширювати вчора, 28 серпня, коли Україна була у скорботі. Річ у тім, що Росія масовано обстріляла Київ, вбивши 23 людей, серед яких діти.
Реакція мережі
У коментарях під відео користувачі критикують співачку через її заяву. Доки українці борються за свободу, захищають свою культуру, яку Росія роками намагається знищити, для Каменських "мова не має значення".
- "Хай розкаже це українським полоненим, яких катують російською".
- "Лободу до пари й до Лорак у Росію".
- "Її для України більше не існує".
- "О, Лорак також так починала: "Я несу любов".
- "Ії та Потапу, може, не важливо, а мені дуже важливо. Бо маю велику любов до рідної мови й землі".
- "То говори мовою любові, а не вбивств, терору і катувань".
Українці розкритикували Настю Каменських / Скриншоти з соцмереж
Настя Каменських співала російською у США
У серпні Настя Каменських поїхала у тур США. Співачка виступала у Чикаго, Маямі та Нью-Йорку.
У мережі почали поширювати відео з її концерту у Маямі. Так, Каменських співала і свій російськомовний репертуар: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким", через що нарвалася на критику.
Улітку 2022 року, вже під час повномасштабного вторгнення, Настя заявляла, що більше не співатиме російською, однак згодом свою позицію змінила.