Інформацію про кількість потерпілих, жертв та наслідки влучання у містах зібрав 24 Канал.
Дивіться також Росія вкотре атакує Україну "Шахедами" і ракетами: де зараз тривога і куди летять цілі
Які наслідки масованої атаки 28 серпня?
Росіяни атакували підприємство Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару сталось займання. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Кількість загиблих у Києві зросла до 4, серед них 2 – діти. Щонайменше троє людей загинули та 24 постраждали у Києві внаслідок атаки. Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей, віком від 7 до 17 років. Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів, Внаслідок нічної та ранкової атаки на Україну, зокрема у Київській області постраждала людина. Там у Фастівському районі 33-річний чоловік попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували. У Броварському та Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки ударів по столиці
Постраждалі та жертви у Києві
– очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко
Наслідки атаки на Київщину
Росіяни атакували підприємство Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару сталось займання. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Кількість загиблих у Києві зросла до 4, серед них 2 – діти.
Щонайменше троє людей загинули та 24 постраждали у Києві внаслідок атаки. Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості.
Серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей, віком від 7 до 17 років.
Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів,
Внаслідок нічної та ранкової атаки на Україну, зокрема у Київській області постраждала людина.
Там у Фастівському районі 33-річний чоловік попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували.
У Броварському та Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.