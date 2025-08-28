Информацию о количестве пострадавших, жертв и последствиях попадания в городах собрал 24 Канал.

Смотрите также Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами" и ракетами: где сейчас тревога и куда летят цели

Какие последствия массированной атаки 28 августа?