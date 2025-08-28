Информацию о количестве пострадавших, жертв и последствиях попадания в городах собрал 24 Канал.

Какие последствия массированной атаки 28 августа?

06:28, 28 августа

Последствия атаки на Запорожье

Россияне атаковали предприятие Запорожья. В результате вражеского удара произошло возгорание. Информация о пострадавших пока уточняется.

06:27, 28 августа

Количество погибших в Киеве возросло до 4, среди них 2 – дети.

06:16, 28 августа

Последствия ударов по столице

  • У Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажки. На месте продолжается спасательная операция. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.
  • У Днепровском районе повреждена жилая 25-тиэтажка, дрон попал во двор рядом с 9-тиэтажкой. Пострадали десятки автомобилей.
  • У Соломенском районе горел частный жилой дом.
  • У Шевченковском районе пострадали несколько нежилых зданий, офисы, автомобили.
  • В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.
  • У Деснянском и Оболонском районах Есть повреждения в нежилых зонах.
06:15, 28 августа

Пострадавшие и жертвы в Киеве

По меньшей мере три человека погибли и 24 пострадали в Киеве в результате атаки. Раненые получили травмы различной степени тяжести.

Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, в возрасте от 7 до 17 лет.

Значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов,
– глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко

05:39, 28 августа