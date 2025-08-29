Соответствующее видео сейчас вирусится в социальных сетях, пишет Show 24. Украинцев заявление певицы возмутило.

Во время выступления в Майами Настя Каменских со сцены заявила, что "язык не имеет значения". С публикой певица общалась на русском.

Неважно, какого цвета у тебя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь. Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?,

– сказала она.

Заявление Насти Каменских о языке: смотрите видео онлайн

Заметим, что видео с Каменских начали активно распространять вчера, 28 августа, когда Украина была в скорби. Дело в том, что Россия массированно обстреляла Киев, убив 23 человека, среди которых дети.

Реакция сети

В комментариях под видео пользователи критикуют певицу из-за ее заявления. Пока украинцы борются за свободу, защищают свою культуру, которую Россия годами пытается уничтожить, для Каменских "язык не имеет значения".

"Пусть расскажет это украинским пленным, которых пытают на русском".

"Лободу к паре и к Лорак в Россию".

"Ее для Украины больше не существует".

"О, Лорак также так начинала: "Я несу любовь"".

"Ей и Потапу, может, не важно, а мне очень важно. Потому что имею большую любовь к родному языку и земле".

"Так говори на языке любви, а не убийств, террора и пыток".

Украинцы раскритиковали Настю Каменских / Скриншоты из соцсетей

Настя Каменских пела на русском в США