Соответствующее видео сейчас вирусится в социальных сетях, пишет Show 24. Украинцев заявление певицы возмутило.
Не пропустите Настя Каменских нарвалась на критику из-за выступления на русском в США
Во время выступления в Майами Настя Каменских со сцены заявила, что "язык не имеет значения". С публикой певица общалась на русском.
Неважно, какого цвета у тебя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь. Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?,
– сказала она.
Заявление Насти Каменских о языке: смотрите видео онлайн
Заметим, что видео с Каменских начали активно распространять вчера, 28 августа, когда Украина была в скорби. Дело в том, что Россия массированно обстреляла Киев, убив 23 человека, среди которых дети.
Реакция сети
В комментариях под видео пользователи критикуют певицу из-за ее заявления. Пока украинцы борются за свободу, защищают свою культуру, которую Россия годами пытается уничтожить, для Каменских "язык не имеет значения".
- "Пусть расскажет это украинским пленным, которых пытают на русском".
- "Лободу к паре и к Лорак в Россию".
- "Ее для Украины больше не существует".
- "О, Лорак также так начинала: "Я несу любовь"".
- "Ей и Потапу, может, не важно, а мне очень важно. Потому что имею большую любовь к родному языку и земле".
- "Так говори на языке любви, а не убийств, террора и пыток".
Украинцы раскритиковали Настю Каменских / Скриншоты из соцсетей
Настя Каменских пела на русском в США
В августе Настя Каменских поехала в тур по США. Певица выступала в Чикаго, Майами и Нью-Йорке.
В сети начали распространять видео с ее концерта в Майами. Так, Каменских пела и свой русскоязычный репертуар: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким", из-за чего нарвалась на критику.
Летом 2022 года, уже во время полномасштабного вторжения, Настя заявляла, что больше не будет петь на русском, однако впоследствии свою позицию изменила.