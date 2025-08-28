21 серпня Каменських виступила у Чикаго, 22 – у Маямі, 23 – у Нью-Йорку, передає Show 24 з посиланням на її інстаграм. Все б нічого, але на сцені артистка виконувала пісні російською мовою.

У мережі поширюють відео з виступу Насті Каменських у Маямі, деякі публікували й на інстаграм-сторінці закладу, де відбувся концерт. Співачка розважала публіку не лише україномовними піснями, але й російськомовними: "Красное вино", "Это моя ночь", "Попа как у Ким". Співачка також спілкувалася з людьми мовою ворога.

У коментарях під одним із дописів Каменських її розкритикували за виступ російською:

"А російською співати знову нормально? Або того, що у США робиться, ніхто в Україні не помітить?"

"Співаєш російською – в Україну можеш більше не повертатись".

"Забула рідну мову, дострибалась".

Що раніше Каменських говорила про російськомовні пісні?