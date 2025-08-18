Пліткували, що живе він в Іспанії. Ці чутки вже прокоментував Олексій Потапенко. Повідомляє Show 24 з посилання на ютуб-канал United Action TV.

Так, продюсер дав нове інтерв'ю для першого українського телебачення у Великій Британії, як зазначає сам United Action TV, де відповів на запитання ведучої Юлії Фицайло. Потап спростував чутки про те, що в них з Каменських є спільний син.

Неправда, у нас немає з Настею дитини,

– наголосив репер.

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Водночас напередодні Потап заінтригував заявою про дітей з NK, тоді він заявив, що пара зараз активно над цим працює.

Нагадаємо, що у продюсера вже є дитина. У шлюбі з Іриною Горовою в нього народився син. Хлопця звуть Андрій. 16-річний юнак нещодавно приїхав у Велику Британію, де, як відомо, буде навчатися у boarding school (школі-пансіоні), а згодом вступатиме в університет.