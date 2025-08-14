Разом вони відправились за кордон. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Потапа.

Так, продюсер опублікував селфі з Андрієм та Іриною в літаку.

Новий розділ у житті для Андрія. Важливо розділити важливі моменти як батьки,

– написав Потапенко.

Після цього він поділився селфі з 16-річним сином уже у Великій Британії. Відомо, що Андрій навчатиметься там два роки у школі, яку обрала мама, а потім планує вступ до університету.



Потап з сином у Великій Британії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артист зізнався, що це дорого, але він бере на себе витрати на освіту.

За словами Потапа, Андрій захоплюється спортом і гуманітарними дисциплінами, грає у баскетбол і володіє кількома мовами. Ким стане в майбутньому – син ще не знає, проте вирішить сам, адже батько не хоче на нього тиснути.