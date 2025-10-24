Про це Коляденко розповів у проєкті "55 на 5". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті".

Дмитро Коляденко поділився, що Олег Винник, Потап і Влад Яма його дратують, адже мовчать про війну, яку Росія розпочала проти України. Хореограф підкреслив, що в цих артистів була велика аудиторія.

Я їх не поважаю. Руку їм не дам: ні Владу, ні Виннику, ні Потапу. Це не хлопці України. Це зрадники,

– наголосив він.

Водночас Коляденко не виключає, що українці можуть забути вчинки втікачів і прийняти їх назад.

Українці добрі, вони щирі, вони можуть забути. Але я нагадаю,

– зазначив хореограф.

Де зараз Олен Винник, Потап і Влад Яма?