Та попри те, що колишні закохані не хочуть розкривати деталі особистого життя, вже стало відомо, хто з них подав до суду у справі розірвання шлюбу, передає 24 Канал із посиланням на сайт судового реєстру.
З відкритих джерел стало відомо, що позивачем є Тарас Тополя. Справу зареєстрували 3 грудня цього року у Подільському районному суді міста Києва. Також уже призначили склад суддів, але дата розгляду справи наразі залишається невідомою.
Тарас Тополя подав на розлучення / Скриншот із сайту
Нагадаємо, що про розлучення подружжя стало відомо 1 грудня з фейсбуку фронтмена гурту АНТИТІЛА.
Головне про розлучення Тараса та Олени Тополі
- Співак дав зрозуміти, що вони з Оленою й надалі нестимуть однакову відповідальність за майбутнє своїх дітей. Ексзакохані працюватимуть над тим, щоб вони отримували "максимальну увагу, належне виховання, підтримку та любов" від обох батьків.
- Пара вже врегулювала майнові та фінансові питання.
- Незадовго до новини про розлучення, Олена розповідала, що останнім часом повністю переосмислила своє життя. Вона відчула, наскільки воно швидкоплинне, тож вирішила взяти відповідальність за свій вибір і жити так, як їй самій хочеться.