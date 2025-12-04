Но несмотря на то, что бывшие влюбленные не хотят раскрывать детали личной жизни, уже стало известно, кто из них подал в суд по делу о расторжении брака, передает 24 Канал со ссылкой на сайт судебного реестра.

Из открытых источников стало известно, что истцом является Тарас Тополя. Дело зарегистрировали 3 декабря этого года в Подольском районном суде города Киева. Также уже назначили состав судей, но дата рассмотрения дела пока остается неизвестной.

Тарас Тополя подал на развод / Скриншот с сайта

Напомним, что о разводе супругов стало известно 1 декабря из фейсбука фронтмена группы АНТИТИЛА.

Главное о разводе Тараса и Елены Тополи