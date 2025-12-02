Не так давно стало известно, что Лариса Созаева вышла замуж во второй раз. Виктор Павлик прокомментировал эту новость в интервью "Тур звездами" на "Люкс ФМ", передает 24 Канал.

К теме Я перестала быть удобной, – Елена Тополя удивила заявлением на фоне развода с мужем

Виктор Павлик отметил, что его бывшая жена снова пошла под венец уже несколько лет назад. Певец отметил, что рад за Ларису, хоть не связывался с ней лично.

Я не поздравлял, не писал сообщения, не контактировал. Слава Богу, что она нашла себе спутника в жизни. Это приятно! Мне спокойнее так на душе, чем чтобы она оставалась одинокой. Я рад за нее. Радуюсь, что так есть,

– поделился Виктор Павлик.

Также музыкант отметил, что он остался с бывшей женой в нейтральных отношениях. Однако сейчас они не общаются.

"Негатива никакого между нами нет, я очень уважаю ее. И, конечно, ценю наши прожитые годы, нашего общего сына Павла, который в лучшем мире. Абсолютно негатива никакого между нами нет. Мы просто не общаемся. Не то, что специально. У меня на душе все хорошо, все спокойно. Мы, что смогли, сделали", – заметил Павлик.

О замужестве Лариса Созаева сообщила для OBOZ.UA. Пара поженилась через приложение Дія.

Что известно о браке Виктора Павлика и Ларисы Созаевой?

Лариса Созаева – третья жена Виктора Павлика. Пара познакомилась в 90-х. Они поженились и стали родителями сына Павла. Супруги прожили вместе около 20 лет.

В 2016 году Виктор и Лариса разошлись. В 2018 году они потеряли сына – Павел умер из-за рака.

Бывшей и нынешней супругам Виктора Павлика не удалось найти общего языка. Некоторое время они публично ссорились: Лариса обвиняла певца в изменах и оскорбляла Екатерину, а блогерша не отмалчивалась. Такие напряженные отношения между ними были длительное время.