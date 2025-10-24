Об этом Коляденко рассказал в проекте "55 на 5". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе".

Дмитрий Коляденко поделился, что Олег Винник, Потап и Влад Яма его раздражают, ведь молчат о войне, которую Россия начала против Украины. Хореограф подчеркнул, что у этих артистов была большая аудитория.

Я их не уважаю. Руку им не дам: ни Владу, ни Виннику, ни Потапу. Это не ребята Украины. Это предатели,

– подчеркнул он.

В то же время Коляденко не исключает, что украинцы могут забыть поступки беглецов и принять их обратно.

Украинцы добрые, они искренние, они могут забыть. Но я напомню,

– отметил хореограф.

Где сейчас Олен Винник, Потап и Влад Яма?