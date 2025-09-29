И, возможно, не все знают, что он родился в Мурманской области, что в России. Отец работал строителем, поэтому семья часто переезжала. Впоследствии Дмитрий начал жить в Украине. Бабушка проживала в Сумах, там Коляденко и провел школьные годы. Как развивалась карьера артиста, что известно о личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show24.

Не пропустите Не только Тина Кароль и Козловский: какие украинские звезды были участниками "Караоке на Майдане"

Как Коляденко стал популярным?

1989 году мужчина закончил обучение в театральном училище. Интересно, что именно бабушка привила любовь к театру и танцам, ведь работала в драмтеатре. Позже Дмитрий служил в армии.

В Сумах Коляденко создал балетную группу "Арт-классик", которая в столице участвовала в создании мюзиклов "Фигаро", "Снежная королева", "Золушка". Дмитрий даже учился в Парижской школе современной хореографии, что впоследствии помогло ему стать хореографом в проекте "Шанс".

Дмитрий Коляденко / Фото "Нового канала"

В 2008 году стал ведущим проекта "Шоумания", где рассказывал интересные факты об украинских звездах. Коляденко можно было увидеть и в других шоу: "Сделай мне смешно", "Светлые головы", "Светлые головы-2", "Фабрика звезд" и "Майданс-2".

Но и на этом шоумен не остановился. Он себя попробовал и в музыке. В 2011 году выпустил альбом "Дима Коляденко".

Дима Коляденко – "Дима Коляденко": смотрите видео онлайн

Музыку мужчина любит до сих пор, ведь периодически выпускает новые песни и видеоклипы.

От Елены Коляденко до Ирины Билык: все, о личной жизни шоумена

10 лет Дмитрий был в браке с Еленой. В 1993 году у пары родился сын Филипп. Семья жила не слишком много, ведь ползунки муж шил сыну из скатерти, а из марлечек – подгузники.

Елена и Дмитрий Коляденко с сыном Филиппом / Фото издания Viva

Сегодня парень является участником группы KADNAY и основателем творческого союза "Phil it". В прошлом году Филипп признался, что уже несколько лет находится в браке. Жена – парикмахер, которая работает со звездами на разных площадках.

Это самый уверенный мой выбор в человеке, которую я вижу рядом. Мы многое прожили: два ковида и войну. Она доверилась мне, а я – ей. Это было решение двух сердец. Со мной трудно жить: я не сосредоточен, я летаю. Но в быту нет никаких проблем,

– откровенно поделился Коляденко-младший.

Филипп Коляденко / Фото из инстаграма музыканта

Возвращаясь к отношениям Дмитрия и Елены, пара решилась создать собственный танцевальный коллектив, который заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил их в турне с EL Кравчуком.

К сожалению, популярность стала толчком к тому, что любовь дала трещину. По словам шоумена, Елена захотела свободы, поэтому ушла из дома с Филиппом и вещами.

Начиная с 2003 года Коляденко закрутил бурный роман с Ириной Билык. Об этих отношениях, пожалуй, что, не говорил только ленивый. Известно, что Дмитрий очень ревнивый, хочет постоянно все контролировать и знать. Интересно, что даже психолог не помог ему справиться с такими эмоциями.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из соцсетей

Но как-то артистка не выдержала таких эмоциональных качелей и в один момент сказала: "Стоп, игра".

В этом году Коляденко признался, что после Билык у него не было ни отношений, ни секса.

У меня не было женщины после Билык, совсем! Я не могу! У меня есть какой-то стандарт. У меня не было женщины уже столько лет. У меня не было отношений, я не смог. И только месяц назад я купил любовь за деньги,

– рассказал шоумен.

Какие финансовые проблемы у Дмитрия Коляденко?

Хореограф пять лет назад взял кредит и до сих пор не вернул деньги. Более того, артист даже нет собственного жилья, а вынужден арендовать квартиру. Он называет себя "транжирой", который быстро тратит деньги.

Оказалось что в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, Митро взял в банке кредит в размере 75 тысяч гривен на удовлетворение базовых потребностей. Этот долг он не вернул до сих пор.

Мне очень нравится этот долг. Он меня выручает. Был COVID-19 и не хватало средств. Я взял эти деньги и сразу потратил: купил продукты, лекарства, одежду. Раньше это было три тысячи долларов, а сейчас это уже только две. Тысяча куда-то делась. Мне не надо ее возвращать. Это очень удобно,

– поделился шоумен.

Где сейчас Коляденко?

Мужчина живет и работает в Украине. Во время первых двух лет большой войны, Коляденко был почти без заработков. Он гастролировал вместе с Ириной Билык по Украине и странам Европы с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.

Позже бывшая жена, Елена Коляденко, предложила ему роли в нескольких своих спектаклях, которые собирают аншлаги. Благодаря этому, по словам шоумена, его материальное положение стабилизировалось.

Кроме того, у хореографа появилось новое увлечение – карты таро. Он делает расклады на различные запросы, и делится, что это занятие его успокаивает.

Ранее мы рассказывали о блогере-предательнице Софии Стужук, которую подозревают в неуплате налогов.